Lo nuevo de Facebook: usuarios pueden saber cuándo se suben sus fotos

Facebook añadió este martes un mecanismo para que los usuarios sepan cuándo aparecen sus fotos en algún sitio de la red social.

Las notificaciones dependerán de nuevas herramientas opcionales que funcionan a través de mecanismos de reconocimiento facial. Los usuarios tendrán ahora la posibilidad de ser informados cuando sus imágenes aparezcan en la red social, según el director de aprendizaje automático aplicado Joaquin Quinonero Candela.

"Si estás en una foto y eres parte de la audiencia de ese post, te notificaremos aunque no hayas sido etiquetado", explica Candela en una entrada de blog.

Los usuarios de Facebook podrán etiquetarse a ellos mismos en imágenes que sean

publicadas en cualquier parte de la red social o manifestar su preocupación sobre fotos suyas a gente que las ponga, señala Candela.

Facebook planea, además, aplicar la tecnología de reconocimiento facial a las fotos de perfil con el fin de impedir que unos se hagan pasar por otros en la red.

La compañía basada en California también esta desarrollando la tecnología para poder proporcionar a gente visualmente discapacitada más información sobre las imágenes en Facebook.

Las nuevas posibilidades estarán disponibles en Facebook en todo el mundo menos en Canadá y en la Unión Europea, donde no se utiliza el reconocimiento facial, indicó el experto.

(Video: MasterHacks)