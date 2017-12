El desgarrador audio que Lito Cruz le envió a su amiga

Hace unos días se conoció la noticia de que el actor Lito Cruz falleció en su casa, mientras dormía. La información fue comunicada por su hija, Micaela, quien aseguró que su padre estaba en perfecto estado antes de morir.

Su íntima amiga, Graciela Borges, escribió un triste mensaje para despedir a su compañero, y compartió el último audio que Lito le mandó antes de dejar este mundo.

Graciela quiso contar la forma en que Lito había atravesado estos últimos meses, luego de haber sido acusado de cometer violencia de género contra su ex mujer, y de esa manera, compartió con Intrusos el último mensaje de audio que él le había enviado.

"Conocerte a vos es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Uno sufre. Estas cosas pasan, a vos te han pasado de una manera un poco más débil, pero a mi con toda la fuerza. Igual, estás en mi corazón", le dijo Cruz a su amiga, cuando le preguntó cómo estaba.