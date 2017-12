Larissa Riquelme, sobre Fabbro: “Es una persona maravillosa”

Larissa Riquelme rompió el silencio en el programa de Martín Liberman en Canal 26 luego de la detención de su pareja, el futbolista Jonathan Fabbro.

“Ante las acusaciones que estoy encubriendo a una persona acusada de abuso, decidí emitir el comunicado vía Twitter porque es la única forma que tengo de comunicarme con él y le dije solamente la verdad: tengo pruebas de lo que digo y para mi, él no estaba cuidando la integridad de la menor y lo están exponiendo demasiado. Me parece que es un mamarracho como abogado, es un inútil. Está haciendo todo esto con una maldad increíble”, inició la charla la modelo.

Ante la consulta de Liberman sobre cómo está Fabbro, Larissa dijo: “Hoy estuve con él. La verdad es muy duro. Llegué al penal, y al pasar toda la seguridad, me trataron muy bien y luego cuando lo ví me dolio mucho. Me desvanecí porque me superó. Yo lo veía en la cancha y ahora verlo así me mata porque sé la clase de persona que es. Es una persona maravillosa, mi familia lo ama. Dio mucho por todos y jamas le haría daño a nadie. Que lo acusen de algo así es muy doloroso. Sé muchas cosas que en algún momento lo voy a decir. Me han tildado de lo peor y si estoy acá es porque sé y confío que es inocente. Los que lo conocen saben que no es capaz ni de matar una mosca”.

Tras afirmar que está con Fabbro hace más de 7 años, Larrisa respondió acerca de si en algún momento miró a los ojos a su pareja y le consultó si tenía algo para decirle: “No, antes de la denuncia vía Twitter hubo una charla entre la familia y cuando él me llama me dice 'Amor, sentate porque te quiero contar algo y quiero que lo sepas”. Allí en ningún momento me largué a llorar ni lo acusé, sino que me cagué de la risa y le dije sería una broma”.