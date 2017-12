Santiago Braje, el argentino que triunfa en el mundo con la inteligencia artificial

El economista Santiago Braje habló con Federico Bisutti en Mañanas Informadas sobre su éxito en el mundo con la inteligencia artificial.

La importancia de la inteligencia artificial cuenta con un claro ejemplo: el banco holandés ING va a ampliar el uso de Katana, una herramienta de inteligencia artificial, en toda su división de comercio de renta fija después de descubrir que condujo a mejoras significativas en el rendimiento.

“La inteligencia artificial se refiere a cualquier sistema que de alguna manera replica la inteligencia humana pero sin la intervención de una persona. Nosotros implementamos la idea de aumentar y hacer que las capacidades de las personas sean mejores a través de la tecnología y adaptar a la tecnología a la hora de la toma de decisiones”, explicó el economista.

“La plataforma está basada en dos cosas. Por un lado, aumentar la inteligencia humana a través de aprovechar lo más poderoso: el cerebro humano, que es la computadora más poderosa del mundo. No hay ninguna computadora que pueda acercarse siquiera pero también depende mucho de cómo se use. Y por otro lado, es la inteligencia artificial en si mismo, o sea los algoritmos que usan información que no es accesible para nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro sistema ciento de miles de operaciones durante los últimos cinco años y para un humano es imposible de retener”, analizó el economista.

“En cuanto a Katana, lo que nosotros estamos haciendo es ser más eficientes y competitivos. Y nuestros inversores tienen menos costos. Entonces, los ahorristas que tienen sus jubilaciones o sus ahorros con ellos, tienen en definitiva mejores retornos porque los fondos tienen menos costo de operar”, señaló Braje.

“En algunos casos compiten la inteligencia humana y la artificial. Para nosotros, la mejor manera de usarla es combinarla con la humana. En medicina, los médicos utilizan tecnología pero no salen del quirófano. O mismo los pilotos de avión: hay un piloto automático pero ellos están en la cabina”, aseguró.

También analizó la actualidad económica de nuestro país: “Estamos en un período económico sin precedente. Estamos tratando de entender qué pasa en la economía. En cuanto a la Argentina, en los últimos dos años, cada vez que vengo a la Argentina, el mundo es más optimista que los propios argentinos. El mundo está empezando a invertir en nuestro país. No se puede descartar que el Gobierno colocó un bono a 100 años en un país que no tiene buena imagen de pago de deuda, luego de 5 defaults en los últimos años”, cerró.