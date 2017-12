Trimarco tras condena a los hermanos Ale: "Esta mafia se merecía cadena perpetua"

Luego de conocerse la detención de los hermanos Ale, acusados de la desaparición de Marita Verón, Susana Trimarco habló en exclusivo con Canal 26.

"Un poco de justicia hemos conseguido, pero esta mafia se merecía cadena perpetua por todas las cosas que le han hecho al pueblo tucumano por desaparecer gente, traficar droga y armas y vaciar el club San Martín", comenzó su descargo.

Your browser does not support the video element.

Sobre los Hermanos Ale, prosiguió: "Aún tienen el descaro de decir que odian la prostitución y las droga, si son los principales distribuidores. Verdaderamente son muy descarados, ¿qué se puede esperar de delincuentes como ellos? nunca van a reconocer nada. Todo Tucumán y toda la Argentina saben quienes son los Ale, ellos son los que transportan las mujeres porque siguen y manejan la droga desde la cárcel".

Al respecto de si tenían cómplices: "El poder político mira para el costado, pero lo saben. Ellos se movían por todo el país, son muy caraduras e hipócritas porque todo está comprobado de todas las investigaciones. ¿Cómo pueden decir que yo tengo la culpa, yo los mandé a hacer todo lo que hicieron? al menos hubo un poco de justicia."

Your browser does not support the video element.

Al finalizar dejó en claro que las investigaciones continúan: "Se seguirá investigando porque seguro aparecerán mucho más cosas de esta gente".