Testigo en bicicleta de Diario 26 en la Ciudad de la furia

Por el Testigo en bicicleta de Diario26

El día estaba soleado pero el clima en la calle estaba muy raro. Las imágenes que mostraban los televisores me hacían recordar momentos muy fuertes de mi vida y de toda la Argentina. Recuerdos que nunca podré olvidar, como aquel 20 de Diciembre del 2001 cuando tras escuchar al entonces presidente Fernando De La Rúa hablar por cadena nacional y sin poder entender lo que estaba pasando en mi país, tomé mi bicicleta y mi cámara fotográfica -con la que recorro e inmortalizo las instantáneas de mi Buenos Aires querido- y me fui desde mi barrio La Paternal rumbo a la Plaza de Mayo.

Hoy, 16 años después, volví a hacer lo mismo. Tomé mi bicicleta, mi cámara fotográfica y salí hacia un viaje de 25 minutos que fue ya se tornaba raro. La gente, en los primeros minutos de mi recorrido, estaba como si nada ocurriese. Pero a medida que me acercaba por una de las bici sendas paralelas a Rivadavia, el clima cambiaba. Había menos personas caminando, menos autos recorriendo el asfalto caliente de ese día y los primeros ruidos no se hicieron esperar: sirenas, petardos e insultos me hicieron dar cuenta que las cosas no estaban para nada bien.

Llegué al lugar que creía sería mi destino, el Congreso. Allí me encontré rodeado de policías y de gente que desconsoladamente vieron como un grupo de personas habían destruido una de las plazas más emblemáticas de nuestro país.

Cascotes contados de a miles, producto de la destrucción de veredas, monumentos y luminarias. Y lo mas triste aún, ver a gente que como vos, como yo o la mayoría de este bendito país salía a pedir por lo que se había esforzado durante años e incluso toda la vida. Todo quedó destruido en poco más de una hora, como ese bar que se encuentra a escasos metros del Congreso, donde su dueño lloraba desconsoladamente.

El lugar parecía zona de guerra. La imagen fue impactante, chocante, triste, desgarradora. Tomé la cámara, coloqué la lente y flash 1, flash 2... empecé a sacar fotos de la barbarie, de la destrucción, del egoísmo. Sino, ¿cómo llamar a quien en nombre de los jubilados, ataca a los que en un futuro también serán parte de esta reforma previsional?

Luego de sacar unas cuantas fotografías me dirigí por Av. de Mayo rumbo a la 9 de Julio, no porque me encantara esa antigua avenida con sus fachadas estilo europeo, ni porque quisiera tomarme un rico café en el Tortoni sino porque vi apostado dos camiones hidrantes y cientos de policías tanto en moto como a pie con sus cascos y escopetas preparados para la defensa y el ataque.

Otra vez pienso, ¿realmente alguien puede creer que los policías se levantan a la mañana, saluden a sus esposas e hijos y salgan a golpear a mansalva por placer? Realmente siendo una persona que está por llegar a los 50 años, teniendo una mirada muy crítica de las fuerzas policiales, me niego a creer que todo aquel que lleva uniforme sea igual.

Seguí pedaleando en medio de la Avenida entre bolsas de basura, tachos prendidos fuegos, olor a quemado y gente con los ojos colorados producto de los gases me acerco más a la hermosa Av 9 de Julio, "la mas ancha del mundo", y el ardor empezaba a lastimarme. Los gases largados unos minutos antes lastiman de verdad. Veo a un grupo de muchachos que con piedras en la mano empiezan a arrojarlas contra la policía que responde avanzando con sus motos sobre ellos y golpeando a todo aquel que encuentran a sus paso.

Yo, que mi intención fue retratar por medio de la fotografía lo que estaba pasando recibo empujones y golpes de parte de los uniformados. Sucedió por alrededor de unos 15 minutos hasta que tanto de un lado como del otro se replegaron y una calma tensa dominó el lugar por unos momentos.

Hasta que una nueva corrida y vi que el periodista de Canal 13 y TN, Julio Bazán, fue atacado por trabajar según los atacantes "en un medio afín al gobierno". Pero, ¿estos que atacaron al periodista se creen más inteligente que vos o que yo? ¿Acaso no vimos en dicha emisora, o en Canal 26 y otros medios lo que estaba pasando? ¿Creemos lo que nos dicen? Tenemos, señores, opinión propia.

Mientras pensaba eso, escucho del otro lado de la 9 Julio a un señor de unos 40 años gritar desesperado por una ambulancia. Habían atropellado a un manifestante. Corro como la mayoría para ese lugar cuando aparece una ambulancia y se genera un desconcierto impidiendo el paso de la misma en medio del disturbio y el descontrol de toda una tarde de furia. Asustados, los integrantes de la ambulancia amagaron a seguir. Luego se vio por TV como había sido herido el manifestante y como se lo llevaban.

No pasaban más de 2 minutos de calma... y otra vez corridas, gases, insultos. Así hasta que empezó a oscurecer... momento que decidí guardar mi cámara, agarrar mi bicicleta y emprender el trayecto a casa con la angustia de haber vivido un día de muchísima violencia en la Ciudad de la furia, mi ciudad.

Fotos: Testigo en bicicleta.