Harán intensos operativos de control por venta de alcohol durante las Fiestas

La Dirección Provincial de Registro y Control de la Comercialización de Bebidas Alcohólicas (ReBA), se encargará de llevar adelante fuertes controles con el objetivo de controlar la venta de alcohol durante las fiestas de fin de año.





La idea de los controles es hacer cumplir durante las celebraciones deNavidad y Año Nuevo, la Ley 13.178 que establece la prohibición de vender bebidas alcohólicas sin contar con la licencia ReBA y también la Ley de nocturnidad 14.050 que estipula las normas que hay que tener en cuenta una vez que se tiene la licencia y se procede a la venta de alcohol.





Durante el año 2017, el ReBA que está bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la provincia, hizo 10.660 inspecciones a comercios, y labró 3.340 infracciones.

Así mismo, impidió más de 110 fiestas clandestinas, intimó a 601 comercios, secuestró 1.300.000 botellas de alcohol, y la recaudación creció en un 260%.





El ReBA realiza tareas de responsabilidad social, diseña y lleva a cabo campañas de prevención en distintos ámbitos como en el de la concientización en el consumo abusivo de bebidas alcohólicas y en la realización de cursos de primeros auxilios como RCP.