Video: pánico en Los Ángeles por extraño objeto luminoso en el cielo

La ciudad estadounidense de Los Ángeles vivió horas de sorpresa y consternación a raíz de la aparición en su cielo de un extraño objeto luminoso.

Fueron muchísimos los residentes de la ciudad que vivieron verdaderos momentos de pánico y tensión durante la tarde del pasado iernes, tras observar en el cielo nocturno un misterioso objeto no identificado que producía una gigantesca columna de humo.



Tal como es habitual en estos casos, los "ufólogos" estuvieron de parabienes durante un rato y salieron a rodar las más diversas versiones que hablaban incluso de un ataque alienígena a la Tierra.

Incluso hubo algunas celebridades (entre ellas Don Cheadle) que colgaron videos en sus cuentas de Twitter. Sin embargo, el miedo duró lo que un suspiro.

Para decepción de los amantes de los casos de extraterrestres, los medios tranquilizaron los nervios de la población we informaron que todo se trataba del lanzamiento del cohete Falcon 9 –de la empresa de Elon Musk, SpaceX– con 10 satélites de telecomunicaciones Iridium NEXT a bordo.

Según informó la empresa en su propia página web, el lanzamiento fue exitoso y se hizo desde la Base de la Fuerza Aérea de EE.UU. en Vandenberg (California).

Los satélites entraron en órbita aproximadamente una hora después del lanzamiento.