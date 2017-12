Fiesta del Barcelona: con un Messi fenomenal, le ganó 3 a 0 al Real Madrid

El Barcelona la amargó -definitiva y contundentemente- la Navidad a su archi rival, el Real Madrid al ganarle 3-0 en el estadio Santiago Bernabéu con goles de Suárez, Messi y Vidal, que hacen más líder todavía al Barcelona en la Liga de España y complican muchísimo las opciones merengues.





Luis Suárez abrió el marcador al rematar un pase de Sergi Roberto (54), antes de que Messi hiciera el 2-0 al transformar un penal (64) y en el descuento Aleix Vidal hizo el 3-0 (90+3) en un partido que se transformó en el segundo tiempo tras una primera parte tranquila.

Messi, jugó un clásico excepcional y anotó su gol Nº25 ante el Real Madrid.