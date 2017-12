Murió "El Chino" de La Nueva Luna, dolor en la movida tropical

La movida tropical está de luto y sufre por la muerte de Marcelo "El Chino" González, el líder de banda tropical La Nueva Luna.

La noticia causó sorpresa y consternación, ya que -de hecho- en el pasado mes de agosto también se había anunciado su falsa muerte en las redes sociales.

Pablo Serantoni, productor de Pasión de Sábado, uno de los programas emblemáticos de la movida tropical, dijo que El Chino se descompuso mientras se encontraba en la casa.

A mitad de año debieron trasladarlo de urgencia desde Aeroparque hasta una clínica de la localidad bonaerense de Quilmes porque se había descompensado en pleno vuelo.

En su cuenta de Facebook, Gaby González, conocido como "Rosita de Pasión", fue quien anunció el deceso del cantante.

"Jamás pensé que esto iba a pasar tan pronto. Lamentable. Acaba de morir El Chino. Es un dolor inmenso que vamos a tener en la movida tropical. Me quedo con esas palabras que me dijiste el jueves", escribió.



Dolor en la movida tropical.