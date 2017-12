Navidad caliente: prendía fuego para el asado y terminó incendiando la casa

El hecho sucedió en el barrio porteño de Recoleta. Una pareja se disponía a despedir el año del mejor modo y, así las cosas, organizó el típico asado. Pero lo que nunca llegaron a sospechar es que el encuentro con amigos y familiares iba a terminar como terminó: en un incendio.

De un momento a otro, las llamas se descontrolaron y amenazaron con destruir absolutamente todo lo que encontraban a su paso. Todo parece indicar que el asador quiso acelerar el proceso del asado y avivó el fuego con mucha más madera de la recomendable, tras lo cual el fuego alcanzó una fuerza inusitada y una altura que terminó quemando parte de la chimenea y el techo del quincho (que estaban hechos de madera).

Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas y tan sólo se produjeron muchos daños materiales. Pudo ser una verdadera tragedia de no mediar el rápido accionar de los bomberos. Fue, eso sí, el inicio de una Navidad caliente.