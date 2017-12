Accidente brutal: camioneta subió a la vereda y se incrustó en una confitería

Un violento accidente tuvo lugar durante la mañana de eset domingo en la intersección de la Avenida Scalabrini Ortíz con calle Paraguay, en la Capital Federal.

Por causas que se desconocen, una camioneta Volkswagen Amarok, de gran porte, terminó incrustándose en el frente del Bar Oporto, ubicado justo en esa misma esquina, provocando graves daños materiales y estructurales en el edificio en cuestión.

El choque se produjo a las 6:45 de la mañana. Tras el accidente, y pese a lo espectacular del mismo, no se registraron víctimas, ni siquiera entre los ocupantes de la camioneta accidentada. De hecho, el conductor de la misma y su acompañante, dos hombres jóvenes, terminaron siendo ingresados al bar aunque no estaban heridos.

Se trata de establecer el motivo del accidente. No hubo otro vehículo involucrado.