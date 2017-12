Foto viral: mujer de 54 años se hizo tatuaje de Lionel Messi en la espalda

Nora Franchini se hizo famosa de la noche a la mañana y todo gracias a su gran fanatismo. Ella, sin embargo, es un caso atípico, ya que es fanática de Lionel Messi.

Esta mujer, de 54 años de edad, se tatuó -sin dudarlo- el rostro del genial jugador de la Selección Argentina de fútbol y el Barcelona F.C. en la espalda.

Lo más curioso de este caso, es que su pasión por el gran jugador rosarino no es futbolística.

"El día que lo vi llorando en el Mundial, sentadito sólo y llorando, ahí me decidí a tatuármelo. El amor por él viene de hace rato. Sabía que al otro día su propio pueblo lo iba a matar y me lo tatué. Yo quiero a la persona, a él, no al futbolista. Es mi hijo quien me transmitió el amor por Messi y ahora creo que soy más fanática yo que él", dijo la mujer.

Nora Franchini reconoce que lo suyo no es algo tan habitual. Es más, sabe que la decisión de hacerse el tatuaje de Messi en la espalda es "raro" debido a su edad.

Y para llevarlo para siempre en la piel, tuvo que sufrir. Según ella confesó, las seis horas que duró la sesión de tatuado fueron muy dolorosas, pero las soportó entre lágrimas mientras se acordaba de Messi.