Saludo navideño de Maradona con crítica a políticos y ¿mensaje para Giannina?

Diego Maradona no quiso quedar al margen del festejo de la Navidad y, fiel a su costumbre, lo hizo con declaraciones "picantes".

El 10 saludó a sus seguidores de Instagram y habló a su manera de la realidad que vive la Argentina.

"Levanto la copa para desearles Feliz Navidad. Espero que sea con mucha tranquilidad y mucha suavidad en las casas argentinas y en las de todo el mundo porque Dios lo quiere así. Aunque tengamos dirigentes y políticos que nos quieran quitar la sonrisa, yo les digo: ¡Feliz Navidad! Así lo quiere el máximo y no importan los demás. ¡Felicidades!", dijo Maradona frente a la cámara, acompañado por una copa de vino y un arbolito navideño, desde su mansión en Dubai.

Your browser does not support the video element.

Finalmente, un "pequeño" detalle: de fondo en el video se escucha la canción "Hasta el fin del mundo" interpretada por Karina, La Princesita, actual novia de Sergio Agüero, el ex de su hija Gianinna Maradona.

¿Mensaje encubierto y tiro por elevación para Gianinna?