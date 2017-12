Micro fuera de control atropelló a varias personas en Moscú: 5 muertos y 15 heridos

Al menos 5 personas murieron y otras 15 personas resultaron seriamente heridas en un violento acciente que tuvo como protagonista a un autobús que irrumpió sobre la vereda y se metió en la entrada de una estación de subtes, al oeste de la capital rusa.

En las imágenes difundidas se puede ver como el micro baja a gran velocidad por la escalera del paso subterráneo que da a la estación de metro Slaviánski Bulvar, donde habría aplastado a varios transeúntes.

El autobús quedó atascado a la entrada del subterráneo.

Se desconocen las causas reales del hecho, que ocurrió en pleno día laboral, ya que la Navidad ortodoxa en Rusia se celebra el 7 de enero. Por ese lugar circulaban muchas personas.

En los últimos meses las autoridades locales tomaron medidas especiales de seguridad para evitar atropellos masivos perpetrados por terroristas.

Las principales versiones de lo sucedido que baraja de momento la Policía es que el autobús pudo haber sufrido un fallo técnico o que el conductor pudo haber perdido el control del vehículo.

El conductor fue detenido por la policía.