¿Qué regalo le trajo Papá Noel en Navidad al presidente Mauricio Macri?

El presidente argentino Mauricio Macri grabó un video para todos los argentinos con un mensaje navideño.

En el mismo expresó sus deseos y volvió a remarcar que el camino elegido por el Gobierno es el mejor para el país.



Sin embargo, no fue eso lo único que dijo. También contó qué regalo recibió en esta Navidad.



Así las cosas, tras decir que esperaba que los argentinos "hayan recibido algún regalito lindo", contó que a él le obsequiaron "ropa de deportes".



"Me encantó. Lo único malo es que, como siempre, son noches en las que uno come demasiado. Me comí medio kilo de turrón", bromeó el Presidente.