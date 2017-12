La conmovedora historia del hermano indigente de Madonna

Anthony Ciccone, uno de los hermanos mayores de Madonna, pasó los últimos siete años en la calle y luchando contra su adicción al alcohol. El hombre que vivía debajo de un puente en Michigan, donde nació su famosa hermana, la había acusado de no preocuparse por su crítica situación.



Anthony asistió al centro de rehabilitación Dann´s House. Su fundadora, Karen McCathy, confirmó al Sunday People, que "a Anthony le encantó" la experiencia y "realizó importantes mejoras en su vida".

"Dann's House hace un buen trabajo con personas que son vulnerables. Hemos visto resultados tremendos y positivos", señaló McCathy al periódico británico.



Por su parte, de acuerdo a Daily Mail, Madonna tiempo atrás le habría pagado a su hermano una internación de dos meses en una clínica de Texas.

Amigos de la familia reconocieron que la estrella pop realizó "repetidos esfuerzos" para ayudar y acercarse a su hermano mayor.

En una entrevista de 2011, Anthony acusó a su familia de no importarle si estaba vivo o muerto: "Soy un cero en sus ojos, no una persona. Soy una vergüenza. Si me congelara hasta la muerte, mi familia probablemente no lo sabría ni le importaría".

reconoció la mala relación que siempre tuvo con su famosa hermana. "Desde el principio yo nunca la amé, y ella nunca me amó. Nunca nos amamos".

Anthony es el mayor de los seis hermanos. Trabajaba para el viñedo familiar, propiedad de su padre, Tony, y su madrastra, Joan. Pero después fue despedido por sus constantes problemas con el acohol.

En reiteradas ocasiones tuvo altercados con la ley. En 2013 incluso fue arrestado luego de una pelea con un oficial en un baño público de Michigan.

Su hermano Christopher Ciccone, de 57 años, aseguró que su hermano mayor "está de vuelta en casa recuperándose".