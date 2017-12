Familiares del hombre asesinado por un cuatriciclo: "Lo único que pedimos son testigos"

Un hombre de 34 años fue asesinado a tiros por un grupo de delincuentes que intentó robarle el auto y un cuatriciclo que le había regalado a su hijo para Navidad en el partido bonaerense de Ezeiza. "Si hay testigos, por favor que aporten datos, nada más".

El crimen se produjo el sábado último cuando la víctima, llamada Cristian Bejarano, se encontraba en el kilómetro 21 de la Autopista Ricchieri probando el vehículo que le había obsequiado a su hijo por la Navidad y porque había logrado pasar de año en la escuela.

En ese momento, un grupo de tres delincuentes descendió de un Volkswagen Bora negro para robarle el auto y el cuatriciclo al joven.

"Lo intercedieron, mi hermano les dio las llaves y mi sobrino gritó 'papá, mi cuatriciclo' y a él le dio desesperación y los corrió, alcanzó la parte de atrás y se subió. Agarró del cogote a un tercero y me lo fusila, como un perro", relató, entre lágrimas, Roxana, la hermana de la víctima.

Cristian recibió tres tiros por la espalda y los delincuentes huyeron sin llevarse ninguna de las pertenencias ni los vehículos.

Tras la huida de los tres ladrones, el niño corrió por la Autopista Ricchieri y fue divisado por los automovilistas que circulaban por el lugar, quienes frenaron y llamaron al servicio de emergencias 911 para denunciar el hecho.

Según indicó Alicia, esposa de la víctima, el hombre intentó que los delincuentes se lleven el auto y dejen el cuatriciclo por el que clamaba su hijo.

Alicia contó que su esposo era muy "precavido" en cuanto a la seguridad y que siempre la acompañaba a todos lados, por lo que le "extraña" que no haya visto venir a los delincuientes.

"No hay detenciones ni nada. Estamos pidiendo las cámaras de seguridad para ver si se ve algo. Los testigos se portaron bárbaro: se quedaron hasta las 22:00 declarando en la Fiscalía", señaló por su parte la hermana de Cristian.

"No dieron esperanzas para encontrar a los hombres, hay una familia que los vio. Estamos en la búsqueda de testigos desde el principio", finalizó la hermana de Cristian.



Se pueden comunicar al 44800918 o 44800371 o dirigirse a la comisaría de Ezeiza para dar información del hecho y brindar datos.