El hijo de Flor Peña, ¿de novio con Juanita Tinelli?

Tomás tiene bajo perfil y no quiere tener nada que ver con el ambiente del espectáculo. Pero por una de esas casualidades de la vida, se terminó enamorando de la hija de un famoso. “Me trajo una que es… (un gesto de algo buenísimo). No puedo decir nada. Está re de novio y está como bomba, bomba. Le pegó romántico, mal. Como, por ejemplo, que me dice que le quiere mandar flores porque es el cumpleaños. Y yo desde Salta…”, comentó la actriz sobre el presente romántico de su hijo de 15 años.

Ante la consulta de Andrea Taboada sobre si la afortunada era hija de alguien del ambiente, Flor Peña río y contestó con escueto “sí”. Aunque luego aclaró que “no puede decir nada porque llega a su casa y le cambia la cerradura”. Ante esta confirmación lo único que quedó por saber es de quién se trata.

Días después de la declaración de la mamá de Toto, los jóvenes hicieron pública su relación a través de comentarios de Instagram. Las pruebas.

"¿Es el yerno de Tinelli? Hermosa pareja hacen con Juanita...", escribió una seguidora de Flor en la foto. Sorpresivamente, la hija del "Cabezón" le respondió a la mujer: "Visteeee, hermosa pareja hacemos". Acto seguido, "Toto" le hizo una declaración de amor: "Te amo con toda mi alma hermosaaa"