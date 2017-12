Navidad trágica: nena fue asesinada de un escopetazo e hirieron a su madre y a su hermana

Una niña de 7 años fue asesinada, mientras que su madre y una hermana de la menor resultaron heridas por un hombre que disparó con su escopeta en el interior de una vivienda de Villa Tranquila, en el partido de Avellaneda, en un confuso episodio donde se investiga si se trató de un hecho intencional o si ocurrió en forma accidental.

El brutal episodio se produjo alrededor de la 0:40 de este lunes tras el brindis de Nochebuena y en pleno festejo de la Navidad en una vivienda situada en la avenida Roca al 400, en la zona sur del Conurbano bonaerense.



La nena, llamada Jazmín Jerez, recibió un disparo en a la altura del cuello y quedó gravemente herida.



La menor fue trasladada de urgencia al Hospital Fiorito donde nada pudieron hacer los médicos que la atendieron para evitar el fallecimiento de la chica.

Your browser does not support the video element.



En tanto, la madre sufrió lesiones en su mano izquierda y la hermana de la menor, una chica de 18 años, resultó con heridas en su brazo izquierdo.



Ambas también fueron trasladas al Hospital Fiorito, donde permanecían este lunes bajo observación, aunque fuera de peligro.



Tras el incidente, la Policía local detuvo a un hombre de 44 años que vivía a sólo dos casas de las víctimas, mientras que se investigaban las causas del brutal ataque.



Una versión dio cuenta de que el hombre se encontraba en la casa y conocía a sus víctimas.

Your browser does not support the video element.

En esta línea, se investiga si los disparos se produjeron en forma accidental en momentos en que el hombre manipulaba el arma o si todo ocurrió en medio de una discusión debido a que el agresor tendría una relación sentimental con la madre de la menor.



Tomó intervención en el caso la fiscal Alejandra Olmos Coronel, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 descentralizada de Avellaneda.



Hasta el momento, el hombre permanecía detenido acusado de "homicidio agravado por el uso de arma y lesiones".



Tras el hecho, se produjo una reacción de vecinos que se enfrentaron con efectivos policiales que acudieron al lugar.