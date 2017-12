Video: el escándalo que protagonizó Sampaoli con un oficial de tránsito

El director técnico de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, fue protagonista de un incidente con efectivos policiales de la ciudad santafesina de Casilda, de donde es oriundo, a quienes insultó durante un control al que debió someterse el automóvil en el que se trasladaba.





Según se puede ver en un video que se viralizó en las redes sociales, el entrenador tuvo un entredicho con los policías en la madrugada del domingo, al enojarse con uno de los inspectores que formaban parte de un control en la vía pública, por lo cual decidió bajarse del auto y arremeter verbalmente contra los efectivos.

"Me haces caminar dos cuadras, boludo. Cobrás 100 pesos por mes, gil", le gritó a uno de los policías, mientras se encontraba en un visible estado de alteración y era retirado del lugar por personas que viajaban con él para evitar que el episodio con los integrantes de la fuerza de seguridad pasara a mayores.



Al momento de producirse el incidente el DT regresaba del casamiento de su hija Sabrina cuando su vehículo fue parado por la policía a sólo dos cuadras de su destino, que era el Hotel Cuatro Plazas.



Tras gritarle a los efectivos, Sampaoli finalmente continuó a pie los dos 200 metros que faltaban para llegar al hotel en el que estaba hospedado.