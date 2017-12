Perdió el control del auto y se incrustó en una casa en Mataderos

Un conductor perdió el control de su vehículo esta madrugada y terminó incrustado en una casa del barrio porteño de Mataderos.

El hecho ocurrió este martes cerca de las 2:30, cuando el conductor perdió el control y embistió contra una casa ubicada en Albariño y Emilio Castro en el barrio porteño de Mataderos.

Según testigos, el hombre, que estaría en aparente estado de ebriedad y manejaba a alta velocidad, intentó doblar en contra mano cuando perdió el control y terminó metiéndose dentro de la vivienda.

Tanto el conductor como su acompañante tuvieron que ser auxiliados por los bomberos para salir del vehículo y fueron trasladados en grave estado al Hospital Santojanni.

El conductor, tiene la pierna derecha comprometida y podría ser necesario amputársela.

Julián, el dueño de la vivienda relató que se encontraba durmiendo junto a su mujer en la planta alta de la casa cuando escuchó un estruendo, cuando bajó se encontró con la pared de su cocina había sido derribada.

"Fue como una explosión", dijo, y detalló que la suya era "la única esquina que faltaba", de las cuatro, ya que hubo choques en todas las esquinas de esa cuadra.

De acuerdo a lo que expresó Julián, más allá del SAME y de los bomberos, nadie del Gobierno de la Ciudad se acercó aún a su vivienda.

"Estoy preocupado por mi situación, tengo que vivir, necesito que alguien me ayude, me cierre mi casa para mi seguridad, aunque me pongan una consigna de la policía, no puede estar un mes acá", aseguró el hombre.

En el lugar se hicieron presente los bomberos y efectivos de la comisaría 54 de la Ciudad.