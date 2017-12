Estas son las nuevas monedas argentinas de $1 y $5 en circulación

Las nuevas monedas de $1 y $5 ya llegaron a la calle luego de que el Banco Central las pusiera en circulación. Las mismas que son parte de la serie Árboles de la República Argentina.

La moneda de $1 es de color cobre y tiene grabada la imagen de un jacarandá. Mide 20 milímetros de diámetro y pesa 4,3 gramos. Tiene un espesor de 1,7 milímetros y canto liso. Coexistirá con la moneda de 1 que circula desde la década del 90. Tiene al jacarandá en su anverso y a la flor de ese árbol en el reverso.

La moneda de $5 pesos, de color plateado, lleva la imagen de un arrayán. Pesa 7,3 gramos y mide 23 milímetros de diámetro. Tiene un espesor de 2,2 milímietros y el canto liso. También cohabitará con el billete que lleva el rostro de José de San Martín. En su anverso está gravado el arrayán; en su reverso, la flor de ese árbol.

Your browser does not support the video element.

Las nuevas monedas son más chicas que las que actualmente estaban en circulación. La de $1 es un poco más grande que la de 10 centavos y la de $5 tiene el mismo diámetro de la "vieja" pieza de 1 peso, la del sol y el Escudo Nacional.

La NUEVA serie de monedas se completará con las de $2 y $10, que se acuñarán un poco más adelante. La primera llevará gravado un palo borracho. La segunda, un caldén. Cada árbol representa a una región del país.