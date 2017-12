Mujer pasó a saludar a familiares por Navidad y terminó incendiando la casa

El hecho sucedió en la intersección de las calles Alemania y Juramento, de la localidad bonaerense de Hurlingham. Se trata del incendio de una vivienda que, en un principio, se pensó había sido consecuencia de un globo aerostático durante los festejos por la Navidad. Sin embargo, el caso experimentó un giro inesperado, ya que se supo que el incendio de la casa había sido provocado intencionalmente por una familiar de quienes ocupaban la morada.

Se trata de la prima de uno de los habitantes de la casa, quien por declaraciones de sus allegados, sufriría problemas mentales. La joven mujer, llamada Gisela, tiene 24 años de edad y padece de esquizofrenia.

Todo se desencadenó cuando la joven tomó, sin previo aviso, las brasas de la parrilla de la casa en pleno festejo navideño familiar, y las arrojó sobre el techo, lo cual provocó un incendio de proporciones que podría haber terminado con la vida de quienes estaban allí.

Según su familiares, la mujer pasó a saludar a quienes allí estaban reunidos y desató un incendio que tuvo llamas que alcanzaron los 4 metros de altura.

Todos los familiares de la chice, resultaron ilesos.