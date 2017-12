Bullrich cuestionó a Cristina: "Cuando uno no está presente, no puede escuchar"

Esteban Bullrich, senador nacional de Cambiemos por Buenos Aires cuestionó hoy la ausencia de la ex presidente Cristina Kirchner en la reunión de la comisión de Presupuesto de la semana pasada y consideró que "cuando uno no está presente, no puede escuchar".





El ex ministro de Educación, que es presidente del cuerpo, sostuvo que sería "muy importante" que la ex mandataria participara del debate del Presupuesto 2018, que iba a tratarse este martes.





"Cuando uno no está presente, no puede escuchar. El ejercicio de escuchar es muy importante", remarcó Bullrich.





Al referirse a la ausencia de Cristina Kirchner en la reunión de la comisión de la semana pasada, el senador oficialista señaló: "Me apenó que no viniera, es importante que todos participemos, sino no está honrando a todos los que la votaron".





Bullrich se expresó de esta forma luego de que la ex presidenta no asistiera al primer encuentro de la comisión con la nueva composición de la Cámara alta, en la que tiene un asiento.