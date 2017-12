Inédito: en medio del aluvión de importaciones, suspenden estadísticas de la Aduana

En una decisión inédita y en medio de un marcado incremento de las importaciones, el Gobierno dejó de informar los índices de productos que ingresan al mercado nacional.



De ahora en más, ya no se informarán las posiciones arancelarias de los productos importados, lo cual desató una gran crisis en varios sectores de la economía.



Según trascendió, amparándose en el secreto fiscal y estadístico, se resolvió no brindar más información relacionada con agentes de comercio exterior.



En tanto, desde las cámaras industriales ya advierten un gran "apagón estadístico". Desde el 21 de julio de este año, se suspendió la información que hasta entonces brindaban empresas como Nosis que aportaban reportes de operaciones de importaciones y exportaciones.



Los cambios se producen en medio de un proceso de transformación de la Aduana, con menores controles y verificaciones más digitales que físicas.



Las dudas de los empresarios se han incrementado. El sector químico y petroquímico por citar algún ejemplo, no tiene datos actualizados desde el pasado 21 de julio, y la cadena textil, desde el 23 de julio. También los fabricantes de autopartes, calzado y marroquinería dejaron de obtener información.



Los más afectados por este aluvión de importaciones que son las pequeñas y medianas empresas. Los analistas dicen que el foco de la crisis está cambiando. Se esta mirando más el déficit en las propias cuentas corrientes del gobierno que del fiscal. Sostienen que el Gobierno tiene un sendero marcado para bajar el déficit fiscal mientras el rojo de las cuentas corrientes no podría encontrar una forma viable de resolución.



El sector privado en tanto, no recibe información sobre productos importados pero denuncian una invasión de productos encubierta. La gravedad del asunto es tal que las pymes activarán defensas comerciales.