Sampaoli sobre las repercusiones del video: "Estamos en una sociedad de mucha envidia"

En una íntima conversación en el Club Chocolate, Jorge Sampaoli se reunió con los hinchas de Universidad de Chile, en donde repasó su paso por el cuadro azul, en el que consiguió un tricampeonato, además de una Copa Sudamericana.

En un evento donde los hinchas de Universidad de Chile se reencontraron con el técnico más exitoso en la historia del club, Sampaoli aseguró que la discusión con el policía trasandino “fue un hecho menor”.

“Fue un hecho menor, que fue solamente una discusión, más que una discusión. Lamentablemente hoy se valoriza mucho todo ese tema. Estamos en una sociedad de mucha división, de mucha envidia, de ver cómo al otro le va mal”, opinó el casildense durante el encuentro.

Finalmente, cerró su parecer sobre el episodio enviando un mensaje de unidad a los hinchas que a esa hora coparon el Club Chocolate, en Recoleta.