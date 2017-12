Especial Política 2017: del triunfo electoral de Macri a las detenciones del staff de Cristina

1- Año electoral: de las PASO a las Legislativas, triunfo oficialista

Cambiemos ganó en 15 de las 24 provincias del país, entre ellas las cinco más importantes: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y el distrito federal de la Capital. El triunfo más resonante fue la victoria de Esteban Bullrich sobre Cristina Kirchner en la provincia comandada por María Eugenia Vidal. Dichas elecciones marcaron el regreso al ámbito parlamentario de la ex presidenta. Para destacar, la demora en el conteo de votos de las PASO.

2- Macri 2017: triunfo en elecciones, reformas y encuentros históricos

El año del presidente quedará marcado por los importantes resultados obtenidos en las elecciones de medio término, en el que Cambiemos obtuvo la victoria en 15 de las 24 provincias. Además, sobre el final del año, impulsó reformas tributaria, previsional y económica que generaron fuerte debate en el Congreso e incidentes fuera del recinto. A nivel internacional, el Gobierno mantuvo su estrategia de "apertura al mundo" y el Presidente encabezó giras oficiales por Estados Unidos, España, Holanda y China, además de reunirse con los mandatarios de una decena de países. Tras la asunción de Donald Trump -a quien el Gobierno no había respaldado en las elecciones de ese país-, Macri viajó a Estados Unidos y fue recibido en la Casa Blanca, con el objetivo de profundizar las relaciones y los intercambios comerciales.

3- Cristina Kirchner, complicada en la Justicia

La ex presidenta tuvo mucha participación en los tribunales de Comodoro Py. Por la causa AMIA, el juez Bonadio la procesó e hizo un pedido de desafuero que deberá ser tratado en el Congreso durante 2018. En la investigación por La Rosadita, el juez Casanello le pidió información sobre sus cuentas bancarias a la UIF, mientras que por Hotesur, fueron citados a declaración indagatoria por el juez Ercolini. Sus procesamientos en las causas por obra pública hacia Lázaro Baéz y Los Sauces, y el juicio por dólar futuro completan la lista de las investigaciones contra CFK.

4- De Vido, sin fueros y detenido en Ezeiza

La Cámara de Diputados desaforó al ex Ministro de Planificación Federal, quien quedó detenido a en la cárcel de Ezeiza en la causa por presuntos sobreprecios en la millonaria compra de gas licuado. Además, tiene varias causas abiertas en su contra, lo que podría agravar su situación judicial.

5- Amado Boudou, el primer ex vicepresidente detenido

El número 2 del Ejecutivo durante la presidencia de Cristina Kirchner fue detenido en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Es otro de los ex funcionarios kirchnerista que permanece alojado en el penal federal de Ezeiza. También fue detenido, José María Núñez Carmona, amigo, socio y considerado como testaferro del ex vicepresidente.

6- Detenciones de ex funcionarios kirchneristas

En febrero, comenzó el año de detenciones kirchneristas con el ex jefe militar César Milani por delitos de lesa humanidad; en julio fue el turno del contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares; en agosto, luego de estar prófugo, el cuñado de Julio De Vido, Claudio "Mono" Minnicelli; en septiembre Juan Pata Medina, líder de la Uocra de La Plata; en octubre Roberto Baratta, el segundo de De Vido. El último detenido fue Carlos Kirchner, primo del ex presidente. Las causas no se detienen y se espera que en el 2018 se mantenga la tendencia.

7- Denuncia de Nisman: detenciones por Memorandum por Irán

La mañana del 7 de diciembre fue una de las más intensas a nivel político de este 2017. Fueron detenidos el ex secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, el referente de la comunidad islámica en la Argentina, Jorge "Yussuf" Khalil, el ex líder de Quebracho, Fernando Esteche, y el dirigente piquetero Luis D'Elía. Además, Bonadio procesó a Cristina Kirchner, dictó prisión domiciliaria para Héctor Timerman y procesó sin prisión preventiva a Oscar Parrilli y el diputado Andrés "Cuervo" Larroque.

8- Milagro Sala, idas y vueltas en su detención

La prisión preventiva de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, en Jujuy, siguió este año en la escena internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó un fallo a su favor para que se le otorgue la domiciliaria, algo que la Corte Suprema de Justicia hizo cumplir en diciembre.

9- Detención de Cristóbal López y Fabián De Sousa

Los empresarios fueron procesados por administración fraudulenta con prisión preventiva por la apropiación de unos 8.000 millones de pesos en uno de los impuestos a los combustibles que se recaudaban en las estaciones de servicio de la empresa Oil.

10- Cambios en el Gabinete

El Ejecutivo realizó cambios en el Gabinete durante este 2017: Oscar Aguad reemplazó en el ministerio de Defensa a Julio Martínez, quien se convirtió en senador nacional por La Rioja en las elecciones de medio término. En tanto, el secretario general de la Gobernación de Corrientes, Carlos Vignolo, ocupará el puesto de José Cano en el Plan Belgrano, que se asumió como legislador nacional por Tucumán, mientras que el ministro de Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro, sucedió a Esteban Bullrich en la cartera nacional. En noviembre, el Presidente dispuso que Luis Miguel Etchevehere reemplace a Ricardo Buryaile en el ministerio de Agroindustria, mientras que Adolfo Rubinstein ocupó la cartera de Salud en lugar de Jorge Lemus.

Además, Alejandra Gils Carbó renunció a su cargo al frente de la Procuración General de la Nación en medio de pedidos de juicios políticos en su contra y procesada como coautora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.