El Gobierno bonaerense presenta en Mar del Plata el Operativo Sol 2018

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal arribará a Mar del Plata para inaugurar el Operativo Sol 2018. Estará acompañada por el ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo y el intendente Carlos Arroyo durante el acto oficial, anunciado para las 18.

Con un gran despliegue de efectivos y tecnología de última generación, será presentado esta tarde en Mar del Plata. Este tiene por finalidad resguardar la seguridad de los veraneantes en las distintas localidades de la costa bonaerense y de otros puntos turísticos.

El operativo contará con más de 15.000 policías, 11 helicópteros, 15 drones y por primera vez incorporará "tecnologías aplicadas a la prevención y la lucha contra el delito" con un eje en el patrullaje aéreo.

El operativo tendrá un despliegue de más de 15 mil agentes en las localidades y en las rutas de la provincia, además de la incorporación de tecnología de última generación como drones, radios encriptadas para la comunicación policial y equipos morpho touch, para detectar antecedentes penales mediante la huella del dedo índice.

El Operativo Sol también contará vehículos todo terreno, motos de agua, helicópteros, motos, patrulleros con cámaras 360°, torres de vigilancia en las playas, destacamentos móviles y escáneres para detectar droga y armas en las terminales.

Además, el Registro de Bebidas Alcohólicas (REBA) enviará a las playas bonaerenses inspectores para controlar el cumplimiento de la restricción a la venta y consumo de alcohol.

Logística

Más de 15.200 policías

15 UTV para patrullar en playas

10 motos de agua

18 torres de vigilancia (5 en Mar del Plata, 2 en Pinamar, 2 en Villa Gesell y 1 en La Costa

49 destacamentos móviles

11 helicópteros

200 motos: 100 BMW de alta cilindrada y 100 Corven

Radios encriptadas P25

6 escáneres para terminales de transporte (3 para detección de drogas y 3 de armas)

50 camionetas y 40 autos adicionales 360º

Drone de reconocimiento aéreo (Transmite en directo a pantalla gigante y centros de monitoreo)

60 equipos portátiles de morpho touch (cargados con antecedentes penales)

Camión cisterna para incendios

500 cámaras para caminantes