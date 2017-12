Villa Lugano: denuncian fiesta con desnudos, destrozos y descontrol

Vecinos de Villa Lugano vivieron horas de angustia, miedo y tensión el domingo por la noche, cuando un grupo de jóvenes y adolescentes tomaron una plaza pública hasta altas horas de la madrugada y provocaron desmanes y destrozos en medio de un inusitado descontrol.

El epicentro es una plaza ubicada en Pasaje Krause. Durante el festejo de Navidad utilizaron ese lugar para realizar la famosa "previa" y seguir hasta la madrugada con los festejos.

Los jóvenes, más de 20, rompieron la plaza, ensuciaron el espacio público e incluso llegaron a ser protagonistas de escenas de exhibicionismo con chicas que mostraban su torso desnudo.

También se denunció el consumo masivo de alcohol (algunos llegaron a mencionar el posible consumo de drogas) y se relató el infierno vivido, lo cual incluyó con autos mal estacionados sobre las veredas y música a todo volúmen.

Fueron horas durante las cuales los vecinos, muy alarmados, ante la destrucción y el desenfreno provocados por quienes hicieron de ese espacio público su propio lugar de festejo sin autorización, no obtuvieron respuesta alguna de la policía.

Según vecinos de la zona -que ofrecieron testimonio ante las cámaras de Canal 26 de manera exclusiva-, fueron más de 20 llamados al 911, sin que mediara respuesta alguna y solución de parte de la autoridad policial.

De acuerdo a los principales daminificados por los desmanes y destrozos provocados en el barrio, tampoco la Comisaría Nº48 les dio ninguna solución.

Uno de los vecinos entrevistados por Canal 26 comentó que es común que se den reuniones en esa plaza con grupos de jóvenes, pero "esto que sucedió el domingo, fue otra cosa", aseguró.

Lo más grave del caso es que no son pocos quienes denuncian que todo se trató de una zona liberada, dada la inocultable inacción de la policía que nunca respondió -y mucho menos reaccionó- ante semejante descontrol.

Los vecinos afirman que "nadie los cuida".