Videos impactantes: así fue la brutal explosión en la cerealera de Santa Fe

Una persona murió y al menos 15 resultaron este miércoles heridas tras una fuerte explosión en una planta cerealera ubicada en la localidad santafesina de Puerto General San Martín, al norte de la ciudad de Rosario.



El siniestro tuvo lugar alrededor del mediodía en la empresa Cofco, ex Nidera, mientras que la víctima fatal pertenecía a la empresa o se encontraba realizando otro tipo de tareas.



Si bien no fue informado oficialmente, la noticia del deceso fue confirmada por Gustavo Brandolini, integrante del Centro de Emergencias y Rescate de San Lorenzo.



"Nos enteramos a través de la gente de Prefectura y Bomberos que hay un fallecido en planta. Después, nosotros trajimos ocho heridos con distintas valuaciones", indicó.



Los heridos fueron trasladados a la localidad de Baigorra y los de mayor gravedad en helicóptero a Rosario.



En un principio se informó que los heridos eran 10 personas que personas que resultaron con quemaduras moderadas, pero luego el número se elevó y se hablaba de una veintena según informaron medios locales.



"El problema estaba en una celda horizontal, que juntó gas y provocó una explosión muy grande. Hay compañeros heridos y lastimados", aseguró Pablo Reguera, del Sindicato de Aceiteros.

(Gentileza Diario Elciudadanoweb)

(Gentileza Redacción Rosario)