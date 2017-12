Cristina se cruzó con Michetti: "Voy a discutir todo, para eso me votaron"

La senadora nacional Cristina Kirchner subrayó hoy que desde su banca va a "discutir todo", ya que destacó que "para eso" la "votaron" en las pasadas elecciones legislativas.





"Siempre fui una senadora que sentada en esta banca dije lo que pensaba y hacía lo que decía. Trae problemas, es cierto, pero es el camino que uno elige", sostuvo la ex presidenta.





Al hacer uso de una cuestión de privilegio, la líder de Unidad Ciudadana remarcó que "es notable cómo en su Gobierno, el oficialismo públicamente dice qué oposición quiere".





"Voy a discutir todo, señora presidenta. ¿Sabe por qué? Porque para eso me votaron. Es posible que al Presidente y al oficialismo no le guste el tipo de oposición que nosotros hacemos. Pero yo quiero decirle algo: a mi no me gusta el Gobierno que ustedes hacen. Pero no por eso van a dejar de ser Gobierno. No me gusta nada su Gobierno, pero los votaron y tienen que gobernar", lanzó.





Y agregó: "Esto de andar reclamando oposiciones de diseño no me parece acertado de las instituciones y fundamentalmente del derecho de representación que cada uno de nosotros tiene que ejercer".