Instagram notificará si los usuarios realizan capturas de pantalla

Instagram podría copiar la característica de Snapchat más temida, ya que le avisará a los usuarios cuando hagan captura de sus historias.

Por lo menos eso es lo que se supone, gracias a la captura que hizo este usuario de Twitter, que compartió el mensaje que la app le notificó.

"Notificación de captura de pantalla de Historia. La próxima vez que hagas un screenshot de una Historia, la persona que la subió podrá verlo", muestra el mensaje que le llegó a su teléfono.

Instagram now notifies if someone takes a screenshot. Be careful @silverbtf pic.twitter.com/n4olOvKg0L