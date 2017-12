¿Qué declaró el diariero en el caso Nisman?

El dueño de un puesto de diarios cercano a las torres Le Parc de Puerto Madero declaró como testigo de la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman y sus dichos fueron tan contradictorios que ahora la Justicia lo investiga como presunto espía del fiscal en la zona. Además, le secuestró el teléfono y lo seguirá investigando.

En primer lugar, A.J.Z. dijo al fiscal Taiano que no conocía a Nisman. Pero después reveló que Nisman en persona lo contrató para que le lleve los diarios y que vivía en el 13 de una de las torres de Le Parc. "A mí el Sr. Nisman me contrató. Pasó y me dijo 'hola soy fulano de tal, me mudé acá hace poquito, me llevas los diarios?' Le llevé una vez al mes dos o tres diarios y nada más. Le llevé muy poquitas veces. Después no le llevé más y se los empezó a llevar otro diariero", declaró.

A medida que avanzaba en su relato sus respuestas comenzaron a ser reticentes y contradictorias. A tal punto que le recordaron que declaraba bajo juramento y que el falso testimonio es un delito.

El hombre actualmente trabaja en el Ministerio de Modernización y está preocupado por perder su trabajo. "Como plomero estoy fundido, como diariero también. Yo conseguí un trabajo y no lo quiero perder por esta situación, trabajo en el Ministerio de Modernización, haciendo mantenimiento", le narró al fiscal. Cuando le consultaron de dónde consiguió ese trabajo, respondió que "fui y pedí trabajo, no me acuerdo el nombre del muchacho, Gowland, ese es el apellido. Yo fui a un político y le pedí que me dé trabajo". A Mauricio Macri. Lo agarré en la calle.

Incluso, según el testimonio de otros tres vecinos de la zona que le compraban diarios, el hombre siempre estaba muy informado de la actualidad. Pero la pista se había esfumado ante la falta de datos.

El testigo agregó que de la muerte de Nisman se enteró por la televisión –"ni sabía quién era él"– y que entre diciembre de 2014 y enero de 2015 ya tenía cortadas las suscripciones aunque seguía yendo al puesto. "Iba esporádicamente, llevaba algunos diarios y me iba, inclusive ahí están las cámaras y me pueden ver", contó.

No obstante, el hombre sostuvo que sí estaba habilitado y aportó documentación que certificaría que el puesto abrió en 2005 en el barrio de La Boca y en 2009 se mudó a Puerto Madero.