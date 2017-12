Ingrid Grudke se separó de Cristóbal López: "Solo Dios me puede juzgar"

Ingrid Grudke rompió el silencio confirmó que ya no está más en pareja con el detenido empresario Cristóbal López.

"Estoy como el culo", afirmó, en diálogo con Intrusos. "Yo me enamoré de una persona, conozco a una persona, y uno tiene sentimientos. Ni soy víctima ni culpable. Viví siempre mi vida intensamente, en el momento", agregó.

Y afirmó: "No siento que tenga que dar explicaciones. Siento que me culpan por querer a alguien que supuestamente no está bien. Solo Dios me puede juzgar. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo que tengo que ver con sus cosas".

La modelo luego remarcó que ella es conocida hace mucho tiempo y que no se hizo famosa por su relación con López. "Yo soy Ingrid sola, ustedes me conocen hace 20 años. Simplemente fui su pareja. Vivo mi vida", dijo.

Por último, confirmó: "Estoy separada. Esto es lo que me toca vivir".