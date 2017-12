Marco Lavagna: "La economía sigue sumando desequilibrios"

El diputado por el Frente Renovador, Marco Lavagna, advirtió que "el Gobierno debe empezar a rever su política económica" porque "el año que viene va a ser un poco más complicado".

El economista puso en duda que el Banco Central pueda alcanzar las metas de inflación para el año próximo al tiempo que anticipó una inflación del 20% para el 2018 debido a un nuevo ajuste tarifario. Además, criticó al Gobierno por no controlar del déficit y señaló que "el ajuste por sí solo no hace que baje el déficit".

Ante la suba del dólar, Lavagna dijo: “No veo una mega crisis, ni una mega devaluación. Lo que se viene viendo es una economía que sigue sumando desequilibrios y cualquier cosa que pasa te hace mover el tipo de cambio. Tenés cuestiones puramente estacionales como las vacaciones o cuestiones que ya no son estacionales y son los seguros que ya no pueden comprar Lebac volcándose a una cartera dolarizada metiéndole presión al dólar. El efecto de fin de año también suma ante los temores que en enero o febrero se venga una devaluación y nos refugiamos en el dólar no le veo una situación de descontrol en el tipo de cambio”.

También Lavagna opinó sobre si la suba de la divisa norteamericana impactará en los precios: “Va a haber una combinación entre la suba de tarifas más un poco de la suba del tipo de cambio salvo que en los próximos días vuelva a nivel anterior, creo que una traslación a precios vas a tener. Lo más importante va a ser el efecto de las tarifas”.

Luego dio su opinión sobre la importancia de las tasas del Banco Central: “Veo una presión al BCRA para que baje las tasas y la política que está llevando adelante el Gobierno no es correcta porque es una economía que tiende cada vez más a lo financiero, a lo especulativo y no a lo productivo. Podés tener una economía en crecimiento de 2,5% pero con muy poca elasticidad en el crecimiento del empleo. Eso hay que cambiarlo y para eso es necesario cambiar la lógica de la economía. La tasa de interés es uno de los puntos, el BCRA se mueve en su quinta. Creo que se trata de toda la política económica que el Gobierno tiene que empezar a rever”.

Por último, Lavagna dio sus sensaciones para la economía 2018: “Si el 2017 fue un año chato porque se venía de una caída del año anterior y este año no se creció al 5% o 6% sino que el crecimiento va a terminar en el 2,5%. El año que viene va a ser un poco más complicado porque no va a haber la inyección de dinero volcada al consumo que hubo antes de las elecciones. A eso hay que sumarle las tarifas y los ajustes que vayan a hacer como el ajuste en la fórmula previsional. Son nada menos que $ 100.000 millones menos que no van a ir al consumo”.