Un penitenciario borracho atropelló a dos chicas, una murió

El penitenciario Hugo Vega atropelló a Martina Pérez, de 18 años, y a Camila Pereyra, de 21, que estaban dirigiéndose a una fiesta. Martina falleció en el acto, mientras que Camila fue socorrida en el lugar y trasladada a un centro asistencial cercano. El ocurrió en el acceso Zabala a la altura del frigorífico La Pompeya, camino al penal de Marcos Paz.

De acuerdo con lo que testigos, el agente penitenciario estaba borracho y antes del choque se lo vio bebiendo en un restaurante cercano al penal de Marcos Paz, de donde había salido.

"Estaba borracho. No se podía tener en pie. Arruinó la vida de toda una familia", le dijo un allegado de la víctima a este diario.

El hombre fue detenido acusado de “homicidio culposo”, fue suspendido y sumariado de la fuerza, y se espera que hoy declare ante la justicia.