Maxi Montenegro: "Las tasas de interés altas encarecen los costos"

Durante la mañana de este jueves, el equipo económico del Gobierno encabezado por Nicolás Dujovne, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, ofreció una conferencia de prensa con importantes anuncios económicos que se centraron en la lucha contra la inflación y cambios sustanciales en las metas previamente establecidas.

Maximiliano Montenegro analizó los nuevos anuncios del equipo económico, en comunicación exclusiva con Federico Bisutti en su programa "Mañanas informadas" por Canal 26.

Your browser does not support the video element.

"Lo que anunció hoy el equipo económico en su conjunto es el saldo de una puja interna muy fuerte que había con el ministro de economía, Nicolás Dujovne y parte del equipo de la Casa Rosada, reclamándole al presidente del Banco Central que baje la tasa de interés", sostuvo Montenegro.

Y agregó: "Es que una tasa de interés muy alta, como en el caso de la tasa de referencia de las LEBAC de casi el 30%, lo que genera es primero un encarecimiento del costo fuerte para las empresas, que ha subido 4 o 5 puntos en los últimos dos meses, y también desde el punto de vista de los créditos hipotecarios o con tarjetas de crédito, un encarecimiento inexorable, con lo cual si vos mantenías esta tasa de interés tan elevada algunos meses más, se moría el boom de créditos y eso impactaba sobre el nivel de crecimiento económico esperado para el año próximo".

Your browser does not support the video element.

Sobre la situación interna en el gabinete, que llevó a estos anuncios, Montenegro dijo: "Así se lo transmitió Dujovne hace unas semanas al propio presidente Macri, diciéndole que con estas tasa de interés tan elevadas Argentina corría el riesgo de crecer muy poquito el año que viene, tal vez el 1,5%, la mitad de lo que dice el presupuesto que habla del 3,5%".

También se refirió al camino posible para la Administración del presidente Macri y, en ese sentido, afirmó que "el Gobierno tenía que elegir: o seguía con la idea de que podía bajar la inflación más rápidamente (pero se le debilitaba el crecimiento) o apuesta más a sostener un crecimiento del orden del 3% el año que viene y reconoce qu eso es incompatible en el corto plazo con una inflación mucho más baja".

Your browser does not support the video element.

Consultado sobre el por qué de estas medidas, Maximiliano Montenegro sostuvo: "La verdad es que el Banco Central había proyectado una inflación del 17% y va a terminar estando un poquito arriba del 24%, es decir que le erró por 7 u 8 puntos y, frente a eso, fijar una meta del 10% para el año que viene era redoblar la apuesta y obligar al Banco central con estas metas de inflación que -para explicarlo simplemente- es algo que hoy funciona en 30 países del mundo, que empezó en 1990 con Nueva Zelanda y que implica que el Banco Central dice cuál va a ser la inflación del año siguiente. Si la inflación viene muy por arriba de lo pautado, el Banco Central se obliga a subir la tasa de interés, eso enfría la economía y con esto, la inflación tiene que ir cediendo".

Finalmente aseguró: "Es una solución elegante a una puja interna muy fuerte".