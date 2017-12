Allanan sede de Independiente por causa de lavado de activos

Efectivos de la Policía Federal allanaron esta mañana la sede de Independiente en el marco de la causa que investiga el presunto lavado de dinero vinculado con la barra brava del club.



Por disposición del juez Gabriel Vitale, se recolectaron pruebas en la causa en la que están detenidos, entre otros, el líder de la hinchada, Pablo "Bebote" Álvarez, y el ex vicepresidente Noray Nakis.



Según se informó, la determinación se tomó después de que "Bebote" declarara en calidad de arrepentido en la causa, en la que fue apretado en su momento el entrenador del "Rojo", Ariel Holan.



Además, las fuerzas de seguridad también realizaron allanamientos en la una empresa de sistemas que se especializa en asesoramiento en diseño y desarrollo de redes y sistemas.



Según sospecha la justicia, se especula que tenían alguna relación con la administración de la venta de entradas a través de la plataforma digital.