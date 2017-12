Especial Espectáculos 2017: de los escándalos sexuales a divos, romances y bebés

1 - Escándalos sexuales: de Argentina al mundo

*Los Latorre, Jaitt y el fotógrafo chileno

Fue el escándalo mediático del 2017. ¿Los protagonistas? Un ex jugador y actual comentarista de fútbol, su esposa y sus supuestos amantes: Natacha Jaitt, una empleada doméstica y un fotógrafo chileno. Diego y Yanina Latorre quedaron envueltos en un revuelo de chats y mensajes de audio hot por Whatsapp acusaciones cruzadas, abogados de por medio y llantos por doquier. Los ojos de los medios se situaron en esta historia caliente... por donde se la mire.

*Polémicas acusaciones y escándalo entre Darthés y Rivero

Cuando Calu Rivero trabajaba junto a Juan Darthés en la exitosa tira "Dulce amor", un día decidió alejarse y acusó al actor de un presunto acoso. Cuando todo parecía haber finalizado, volvió a resurgir el tema con la palabra de la actriz, que escribió un libro para poder sacar de su interior lo sucedido. Por su parte, el actor decidió llevar a juicio la situación por sentirse afectado. Su abogada, Ana Rosenfeld, presentó una demanda contra Calu por "Daños y perjuicios". Darthés, hizo su descargo en la mesa de Mirtha Legrand.

*Hollywood: cadena de denuncias contra Harvey Weinstein

Las acusaciones de acoso sexual y violación contra el productor de cine Harvey Weinstein desataron un escándalo y cadena de denuncias en Hollywood. Fueron reportadas en octubre de 2017 por The New York Times y The New Yorker. La lista de declaraciones en grabadora incluían a la actriz Ashley Judd y a Mark Gill, un ejecutivo que había dirigido la empresa Miramax Films de Weinstein.

Weinstein respondió con una declaración estratégicamente confusa en la que que expresaba arrepentimiento, al mismo tiempo que criticaba al periódico y amenazaba con acciones legales. El escándalo provocó muchas acusaciones similares contra hombres poderosos en todo el mundo, y condujo a la expulsión de muchos de ellos de sus posiciones. Incluso, muchas mujeres se animaron a compartir sus propias experiencias de agresión sexual, acoso o violación en las redes sociales bajo el hashtag #MeToo. Fue el "efecto Weinstein".

*Kevin Spacey, en medio de una grave denuncia de acoso

El actor, en medio del suceso de House of Cards, fue denunciado por el actor Anthony Rapp, de actualmente de 46 años. Aseguró que cuando tenía 14 y ya actuaba en Broadway, Spacey (de entonces 26 años), se había lanzado sobre él al final de una tarde en su departamento en Manhattan. El joven dijo que logró escapar y refugiarse en el baño. Ante esas acusaciones, Netflix decidió no contar con Spacey para la sexta temporada de su serie éxito, que será lanzada en 2018.

2 - El año de los divos: Mirtha, Marcelo y Susana

Aunque la TV cambió, las estrellas y referentes siguen siendo los mismos. Sin ausencias en la pantalla, Mirtha, Susana y Marcelo realizaron sus tradicionales ciclos.

*Marcelo Tinelli

Para Marcelo fue un año de sobresaltos en su productora, programas que no se emitieron por el paro de empleados por falta de pago, números en medición que fueron un tanto inferiores a los esperados y peleas que no rindieron tanto como en años anteriores. Así y todo, Tinelli supo sortear el derrotero de momentos complejos y terminar Showmatch en la fecha programada.

*Mirtha Legrand

A la dueña de los almuerzos la acompañó un gran año en cuestión de medición, se vió a una Mirtha Legrand con mesas más populares y siempre fiel a su estilo, "La Señora" ha logrado cautivar a su público con sus preguntas incómodas.

*Susana Giménez

Susana Giménez despidió el 2017 de una manera muy especial: celebrándo sus 30 años en el Gran Rex con una emisión llena de invitados, un nuevo sketch, varias sorpresas y la presentación de dos números musicales. A lo largo de las casi dos horas y media de emisión, hubo también segmentos que repasaron lo mejor de las tres décadas de la conductora al aire con una Susana rodeada de figuras de Telefe.

3 - Amor, amor, amor... y desamor

*Sí, quiero: Messi y Roccuzzo se casaron tras diez años de amor

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se unieron para toda la vida tras una década de noviazgo el 30 de Junio en el complejo City Center de la ciudad de Rosario. Ambos sellaron con un beso la unión tras darse el "sí" frente a los numerosos invitados. Muchos compañeros de Messi, así como sus novias y esposas, asistieron al megaevento. El mismo se desarrolló con un fuerte operativo de seguridad.

*Jimena Barón y Juan Martín del Potro, set love

Juan Martín del Potro y Jimena Barón, confirmaron su noviazgo en Mayo y compartieron en ese momento unos días de amor en Europa, adonde la actriz viajó para alentar a su pareja en el torneo Masters 1000 de Roma y el ATP de Lyon.

“Delpo” reconoció las dificultades que implica su profesión, pero siempre se mostró positivo con respecto al futuro de la relación con la actriz: “No es fácil por la vida del tenista, pero lo importante es que cada uno respete su trabajo, sus prioridades. Y después, todo lo que sume para estar bien y mejor en la cancha es bienvenido”. Ahora los tórtolos pasan sus días más felices.

*Neumann y Moyano: romance, escándalo y separación

Tras su separación de Fabián Cubero luego de 10 años de estar juntos, Nicole comenzó su romance con Facundo Moyano, el joven y apuesto diputado que se robó su corazón. Aunque el romance parecía ir viento en popa, pero duró lo que un suspiro. Por estos días, una declaración del buen mozo hizo estallar de celos y de furia a la blonda. Esta historia ¿continuará?

*Pampita y Pico: del amor al suspenso, entre rumores de tercera en discordia

Pampita es una de las modelos más bella del país. Luego de una separación escandalosa con Benjamín Vicuña, el padre de sus hijos, la reencontró el amor. En el programa de Susana, Pico Mónaco contó cómo conoció a Pampita diciendo: "Una amiga en común nos presentó a principio de año en una fiesta. Por mis viajes fue un poco difícil al comienzo. No es fácil mantener una relación y conocer a otra persona en lo cotidiano, cuando estás una semana acá y un mes afuera, ahora se da que termina el año calendario de tenis y que estoy un poco más en Argentina".

Si bien la pareja hoy se encuentran tratando de reconciliarse tras una crisis que los tiene a maltraer, todo parece que el amor los volverá a unir en Punta del Este.

4 - La farándula se agrandó con los bebés

*Marley y Mirko

En el mundo de la farándula llegó la cigüeña para varios famosos y ellos no dejaron de expresar su alegría en las redes sociales.

En el ranking de “papás babosos” lo lidera Marley con su querido Mirko. El conductor viajó a Chicago (Estados Unidos) para ir al encuentro con su bebé y luego volver a la Argentina para que todos lo conozcan. La madrina del niño, Susana Giménez, estaba muy feliz tras la noticia y lo primero que hizo es llevarlo a su programa y cambiarle los pañales.

*Luly y Matilda

Luly Salazar, esperó por mucho tiempo a su hija Matilda. La bebé llegó al mundo el 15 de Noviembre en Miami, Estados Unidos y peso más de 4 kilos y midió 53 centímetros.

La vedette y actriz recurrió a la subrogación de vientre ya que sufría de trombofilia, según contó su médico apenas se conoció la noticia.

A comienzos de 2018 se verá en la pantalla de canal 13 “Luciana mamá” un reality dedicado al recorrido que hizo Luly para recibirla a Matilda.

*Flor Peña y Felipe

Este año Florencia Peña fue mamá de Felipe, el primer hijo de la actriz junto a Ramiro Ponce de León, su actual pareja. Mediante una césarea en el Sanatorio de Los Arcos el bebé pesó 3,5 kilos. Flor, tuvo una rápida recuperación y fue acompañada dos días después por su pareja para volver al hogar y al encuentro con sus hermanitos.

*Jésica y Chloe

Jesica Cirio tenía fecha para fines de Octubre pero Chloe se hizo esperar un poquito más y nació el 4 de Noviembre. La modelo y Martín Insaurralde tuvieron que atravesar como pareja muchos momentos, pero sobretodo antojos de la mamá.

La hermosa niña nació en el sanatorio Otamendi, todo indicaba que se iba a dar por cesárea, pero Chlóe no quería salir. El “trabajo de parto” llevó cerca de seis horas hasta que no aguantó más y su médico indicaron una cesárea.

*Gisela Berger y Francesca

Tras el escándalo de separación y de supuestas infidelidades de Daniel Scioli hacia Gisela Berger, nació la pequeña Francesca, más precisamente el 23 de Octubre. Tras una cesárea programada en el Sanatorio de Los Arcos, la beba pesó 3,300 kilos y el padre estuvo en el quirófano presenciando el parto.

5 - Netflix: el año de las series y películas en Internet

Desde que nació, se convirtió en un fenómeno sin precedentes. Desde Internet, podés disfrutar de películas, series de televisión y documentales... en el momento que vos elijas. En este año de suceso, dos series fueron las elegidas de la gente. Por un lado, House Of Cards, con su atractivo y polémicas en el mundo de la política. Con Kevin Spacey y Robin Wright como la cara de una historia atrapante creada por Beau Willimon, llegó a su quinta temporada en medio de interrogantes y un presidente... en la cárcel.

Por otro lado, Stranger Things se transformó en una serie de culto. Con reminiscencias de los '80, de hecho ambientada en esa década, las aventuras de varios niños que descubren los valores de la amistad. La presencia de Eleven, una joven con habilidades psíquicas y un limitado vocabulario, interpretada por Millie Bobby Brown, se llevó todos los elogios. Escrita y dirigida por los hermanos Matt y Ross Duffer, con Shawn Levy​ como productor ejecutivo, Stranger Things tuvo su segunda temporada en este 2017 y seguirá el próximo año debido al suceso que generó en la audiencia.

Otro de los éxitos de Netflix es "The Crown". La misma narra la historia de Elizabeth II, monarca británica, desde momentos previos a su coronación hasta la actualidad. El dato de la serie es que es la más cara producida por la plataforma debido a la costosa producción que requiere una serie de época y recrear las décadas de los 50s y 60s.

Se sabe que tendrá cuatro temporadas más, aunque los protagonistas cambiarán debido a buscar que el paso del tiempo se vea más real. Hasta el momento sólo se sabe que Olivia Colman reemplazará a Claire Foy en el papel de la Reina.

6 - Farándula vs. Farándula

*Susana Giménez y Diego Maradona

El 25 de junio de 2017, Susana Giménez recibió en su primer programa del año como invitada a Claudia Villafañe. En aquel momento, un juez notificó a ambas mujeres con una medida cautelar para que se abstengan de nombrar, exhibir, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes vinculadas a la intimidad, honor y privacidad del niño (por Dieguito Fernando) y Diego Armando Maradona. Si así no lo hiciesen recibirían un apercibimiento por desobediencia.

En el programa, Susana y Claudia hablaron de Maradona e hicieron caso omiso a la citada medida cautelar. La Justicia, entendió que Villafañe, Susana y "la producción del programa decidieron no acatar la orden impuesta por el magistrado", fue así que la justicia sigue actuando para llegar a un posible acuerdo entre las partes.

*Fátima y Gasalla

Los humoristas no transitaron un buen año en materia de relaciones laborales. A lo largo del 2017, Antonio Gasalla (76) vivió momentos incómodos durante el sketch de "La empleada pública" en el programa de Susana Giménez y la capocómica respondió sobre el vínculo con su colega.

Fátima Florez (36) recorrió los programas de chimentos explicando la conflictiva relación y hasta lloró ante las cámaras. cosa que no le cayó para nada bien a Gasalla.

Cruces y críticas que terminaron con una muy mala relación entre dos de los humoristas más importantes de nuestro país.

*Araceli González y Griselda Siciliani

Las dos ex mujeres de Adrián Suar mantuvieron un enfrentamiento mediático durante 2017 que parece no terminar.



Allá por el mes de abril, Griselda Siciliani se refirió a la no participación de Fabián Mazzei en Pol-Ka y Araceli no tardó en responder: "Una elige qué ser en la vida", respondió enfurecida la madre de Florencia Torrente.



Pocos meses atrás, Araceli se volvería a referir a la declaración de Siciliani sobre la no participación de Fabián Mazzei en Pol-Ka y disparó: "Yo soy una persona respetuosa, por eso durante mucho tiempo nadie se enteró de nada hasta que un día me cansé y dije: "basta, hasta acá llegué".



Más tarde confesó también que lo que más le dolió fue que dijera (Suar) que con ella no tenía vínculo y que en cambio, Griselda seguía siendo su familia...



Parece que el conflicto entre Araceli González y Griselda Siciliani no tendrá fin, por lo menos por ahora.

*Laura Miller y Nicolás Traut

Laura Miller y Nicolás Traut vivieron un 2017 escandaloso. La pareja le puso fin a su relación poco tiempo después de casarse, cuando el hombre quedó detenido, acusado de haber sido partícipe del robo de 3,6 millones de pesos de las cuentas bancarias pertenecientes al municipio bonaerense de 25 de Mayo.



Tras excusas por parte de Traut y lágrimas de Miller por doquier, algunos aseguran que su relación habría cambiado. Pero hasta ahora la reconciliación no está garantizada.

7 - Televisión de novela: entre Estrellas y estrellados

*Las Estrellas

El gran éxtio del año en materia de ficción, fue sin dudas "Las Estrellas", la tira producida por Pol-Ka se convirtió en el éxito del año. La historia gira en torno a 5 hermanas que deben hacerse cargo del hotel tras la muerte de su padre. Durante todo 2017 las Estrella acompañaron al televidente con sus aventuras, amores y desamores con una historia que logró cautivar al público argentina. Su final se espera para enero de 2018.







*Fanny la Fan

Al contrario de lo que pasó con el éxito de "Las Estrellas", "Fanny la fan" sufrió un duro golpe y se convirtió en la polémica del año en tema de ficción. La tira protagonizada por Agustina Cherri no consiguió atraer al público para mantenerse en pantalla y Telefe decidió levantarla a menos de 3 meses de su estreno. La novela siguió grabándose para ser transmitida por internet aunque tampoco logró repuntar sus números.







*El Sultán y Moisés

Dos de los mayores éxitos fueron dos producciones internacionales. "Moisés" desde Brasil y "El Sultán" de Turquía fueron elegidas por el público para compartir las noches de los argentinos. El éxito de Moisés fue tal que los protagonistas visitaron el país y realizaron varias producciones debido a la furor que causó la novela que narra la historia de unos los profetas del Antiguo Testamento, mientras "El Sultán" está basada en la vida y ascenso al poder de Solimán el Magnífico, el sultán con el reinado más longevo de la historia. Ambas transmitidas por Telefe.

8 - Las revelaciones de la TV

*Gladys "La Bomba"



De Tucumán al Bailando. En primera instancia fue a acompañar a su hijo Santiago Ariel Griffo, el Bombito, que debutaba en la pista. Pero su presencia en el estudio fue ganando protagonismo y finalmente terminó siendo una de las participantes más polémicas del certamen.



Se peleó con todos, se defendió de las críticas y defendió a su hijo también. Finalmente, terminó confesando que sintió "bullyng" en el programa de Tinelli.

*Flor Vigna



En medio de todas las estrellas, Flor terminó ganandose a todos... incluso a la gente, que con su voto la terminó por consagrar como bicampeona de Bailando por un Sueño. Inició el camino con Peter Alfonso y tras el abandono del productor y actor, siguió en la pista junto a Gonzalo Gerber, quien se ganó su lugar en el certamen. Vigna compitió con Laurita Fernández y Fede Bal en la recta final y logró levantar la corona gracias a sus excelentes performance. Sin dudas, una GANADORA.

9 - De música ligera, los fenómenos elegidos por la gente

*Lali Espósito



Lali tuvo un 2017 inolvidable en lo que respecta a su carrera musical. La joven lanzó estuvo todo el año realizando una gira por el interior del país y países limítrofes que culminó con un imponente show en el Luna Park. La artista lanzó varios singles durante el año: Una Na, Tu Novia y Tu Sonrisa que se convirtiendo rápidamente en los temas más escuchados en las radios más importantes. Pero sin dudas lo más destacado del año de Lali llegó con su presentación en los MTV EMAs donde se alzó con el premio a mejor artista internacional.

*Abel Pintos

Abel Pintos fue el artista nacional masculino que conquistó el año, el artista se destacó por celebrar sus 22 con la música a lo grande donde también obtuvo el premio Gardel de Oro por tercera vez en su carrera. El cantante cumplió su sueño de tocar en el Monumental y así cerrar el año por primera vez ante 40 mil personas y compartió el escenario con Marcela Morelo, León Gieco y Santiago Cruz.

*Jimena Barón

Jimena Barón fue protagonista del 2017 no sólo por conocerse que volvió a estar pareja tras su escandalosa ruptura con Daniel Osvaldo. Además la actriz se animó a lanzarse como cantante y presentó su single La Tonta que terminó siendo un récord absoluto y transformándose en una de las canciones más exitosas del año. La actriz, ahora cantante, planea sacar su disco y seguir incursionando en el mundo de la música.

10 - El adiós en el espectáculo: los que nos dejaron

*Lito Cruz

El actor Lito Cruz, de 76 años, fue encontrado muerto en su domicilio por su hija Micaela en la tarde de este martes, quien declaró que su padre "falleció mientras dormía". Desarrolló una frondosa carrera teatral, no sólo como actor, sino también como director. En cine, actuó en más de cuarenta largometrajes. Su último trabajo en tele fue este año en Siete vuelos, programa que se emitió por la Televisión Pública.

*María Martha Serra Lima

La popular cantante murió a los 72 años en un centro de salud de Miami, donde había sido operada por problemas en su espina dorsal.



La artista se había internado en septiembre en el Ventura Hospital a raíz de sufrir fuertes dolores al caminar.



En ese marco fue sometida a dos intervenciones quirúrgicas a principios de octubre y se encontraba en etapa de recuperación, aunque posteriormente se descompensó, entró en terapia intensiva y finalmente falleció.

*Federico Luppi

El 20 de octubre falleció en Argentina el veterano actor Federico Luppi a consecuencia de las complicaciones que le ocasionó un coágulo cerebral que se le formó tras una caída sufrida en abril de 2017. Luppi era uno de los actores favoritos del laureado director mexicano Guillermo del Toro, quien lo dirigió en las cintas El laberinto del fauno (2006), El espinazo del diablo (2001) y Cronos (1993).

*Hugh Hefner

El fundador de la revista Playboy, que ayudó a que el desnudo fuera parte del imaginario colectivo estadounidense, falleció el miércoles por causas naturales en su casa, la Mansión Playboy. Tenía 91 años. Fundó la Playboy en Chicago en 1953, después de que los directivos de la revista Esquire le negaran un aumento de cinco dólares en su sueldo, y la transformó en un gigante de los medios y la industria del entretenimiento.

*Andrés Percivale

El periodista falleció a los 7 años. El comunicador sufría un cáncer de pulmón. Percivale tuvo una larga trayectoria en el medio. En 1966, se convirtió en el primer conductor del noticiero Telenoche, junto a la periodista Mónica Cahen D'Anvers, fue corresponsal en la guerra de Vietnam y Mayo Francés. Además de su labor como periodista, tuvo una agencia de publicidad y estudio yoga, convirtiéndose en maestro.

*Leo Rosenwasser

Leo Rosenwasser falleció a los 61 años por un infarto, mientras se encontraba cenando junto a su actual pareja en el apart hotel donde residía.Se hizo conocido por los videos de Videomatch en la década de los 90s.

*Horacio Guarany

Murió el 13 de enero de un paro cardíaco, en Luján. En enero de 2016, Horacio debió ser internado en un centro médico de la ciudad de Buenos Aires, debido a un problema de próstata. Mientras que en septiembre de 2015 permaneció por varias semanas en la terapia intensiva de la Fundación Favaloro, debido a una insuficiencia cardíaca.Tenía 91 años, y había construido una importante carrera artística, siendo uno de los grandes referentes del folclore argentino. Nacido en Las Garzas, Santa Fe, el 15 de mayo de 1925, su verdadero nombre era Heráclito Catalín Rodríguez.

*Salo Pasik

El 3 de enero falleció el actor, director y docente Salo Pasik a los 71 años. Con una extensa y nutrida trayectoria artística, se ha destacado en teatro, cine y televisión durante más de 45 años. Comenzó su labor actoral en 1971. Fue dirigido por prestigiosos directores como Hugo Urquijo, Augusto Fernándes, Sergio Renán, Oscar Barney Finn, Norma Aleandro, Laura Yusem, Villanueva Cosse y Augusto Boal, entre otros. Por su labor actoral ganó importantes premios como el Florencio Sánchez y el ACE. En 2004, la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación le otorgaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable.

*Rocío Gancedo

El 29 de noviembre la modelo y ex participante de Gran Hermano se arrojó del balcón del edificio donde vivía, en Las Cañitas. Este año se internó de manera voluntaria en una clínica psiquiátrica debido a una fuerte depresión, a raíz de la muerte de su papá. Tras un mes en el hospital, fue dada de alta y siguió con un tratamiento ambulatorio. Hacía un un tiempo que se había alejado de los medios para acercarse a la religión.