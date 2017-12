Melconian: "Ha quedado un Banco Central más descolocado"

El economista Carlos Melconian volvió a diferenciarse del rumbo económico tomado por el Poder Ejecutivo, al afirmar que la suba de la meta de inflación dejó como consecuencia "un Banco Central más descolocado", en sintonía con los especialistas que cuestionaron la falta de autonomía de la autoridad monetaria.

"Fue el blanqueo de lo que se sabía que no era. El responsable no es el Banco Central, el responsable es la política económica. Argentina está en una inflación por mes difícil de perforar. El calibramiento de 12 a 15% no arregla esto, es nada", analizó sobre el reajuste de los objetivos inflacionarios.

El ex presidente del Banco Nación consideró que, tras el sinceramiento de las metas inflacionarias anunciadas por el jefe de Gabinete Marcos Peña y el equipo económico, el Banco Central "tendrá que bajar la tasa de interés" en enero y "habrá que ver dónde se para el tipo de cambio".

"El tipo de cambio tiene demanda estacional de fin de año siempre. No sé si la sube el Gobierno, si no la sube, si logró su objetivo", sostuvo en diálogo con radio Mitre. Y señaló que la depreciación del peso no resuelve los conflictos en torno a la política económica.

“Ha quedado blanqueado un Banco Central más descolocado”, afirmó.

“La única persona que lo veo al frente del desafío fiscal en forma contundente con esa bandera es el Presidente. Si vos tiras toda la carne en el asador con un equipo de gobierno en una conferencia de prensa donde el tema central es que pasaste de 12 a 15 y el resto no se toca, estamos complicados“, pronosticó.

En su análisis, Melconian consideró al crédito como un "factor no menor" en la política económica. "El crédito en el 2017 duplicó la tasa de crecimiento de los depósitos. Al ala política lo pone contento eso. Pero eso va en contra de cualquier proceso de desinflación o baja de la tasa de inflación. No va a ser sostenible en el tiempo", apuntó, tras resaltar la paradoja de que el crédito "explotase" con una "tasa de interés altísima en Argentina".