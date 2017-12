Dirigente mendocino amenaza con suspender el amistoso entre Boca y Godoy Cruz

El presidente de la Liga Mendocina de Fútbol, Carlos Suraci, aseguró que el amistoso Boca-Godoy Cruz que debe disputarse el 14 de enero en la provincia no se jugará debido a una deuda que tiene Torneos, a la cual demandó por cuatro millones y medio de pesos.

El directivo detalló que viene reclamando un cobro "hace cinco meses y no me atiende nadie".

"Hace 15 años quedó reglamentado que los partidos que se realicen en el Interior el 3 por ciento de lo que se recauda va a parar a las ligas locales. En Mendoza se disputaron cinco partidos este año de Copa Argentina y no nos pagaron nada", afirmó.

Suraci contó que cuando "Santa Mónica" organizaba dicho torneo cumplían, pero desde que "Torneos compró a Santa Mónica dejó de abonarnos".

"Cuando vinieron a la provincia no me atendieron. Hablé con gente de las ligas de Córdoba y Rosario y ellos dejaron de ser sede de la Copa Argentina porque tampoco les cumplieron", detalló.

El presidente de la Liga Mendocina de Fútbol dijo que existe "una demanda judicial en la que reclamamos cuatro millones y medio de pesos", equivalente al tres por ciento del total generado en los cinco encuentros.

Suraci también criticó a la Secretaría de Deportes de la provincia porque "dio el visto bueno para alquilar el Malvinas Argentinas durante la Copa Argentina sin nuestro aval".

"Ahora es diferente debido a que Torneos pidió permiso a través de AFA para disputar el amistoso. Nosotros le comunicamos a la AFA que no lo autorizamos", dijo.

Más allá de la tensión, Suraci contó que recibió un llamado de "un directivo importante de Torneos que me dijo que la primera semana de enero vendría para reunirse conmigo" y adelantó que "si no se llega a un acuerdo no se jugará".