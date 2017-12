ARA San Juan: tras 1 mes y medio sin indicios, familiares piden ampliar zona de búsqueda

La búsqueda del submarino ARA San Juan y, sobre todo, el reciente anuncio de la Fuerza naval sobre la inexistencia de indicios sobre la nave desaparecida no deja de generar cruces entre las autoridades de la Armada y los familiares de los 44 tripulantes desaparecidos.

Los mismos exigieron que los investigadores cambien el área de rastrillaje, mientras que por su lado, la fuerza naval aseguró que "no hay nuevos contactos para inspeccionar".

El submarino ARA San Juan perdió todo contacto hace un mes y medio y tres buques siguen con el barrido por el Atlántico Sur para intentar localizarlo.

"La búsqueda continúa con tres buques, el destructor ARA Sarandí en una nueva área de barrido; el aviso ARA Islas Malvinas con el ROV ruso Panther Plus a bordo y el buque oceanográfico Yantar de la Federación Rusa, en un área al sur del centro de la zona de búsqueda. Al momento no hay nuevos contactos por inspeccionar", informó la Armada durante su último parte diario.

Las autoridades navales indicaron que el viernes el subjefe de la fuerza, Francisco Medrano, y el Comandante de Adiestramiento y Alistamiento en el Centro Coordinador de Búsqueda con asiento en la Base Naval Puerto Belgrano, Rafael Prieto, recibieron a 22 familiares.

Por su lado Claudio Rodríguez, hermano de uno de los tripulantes del submarino perdido en alta mar, dijo que están “más que preocupados” por la búsqueda. También solicitó ampliar el área de rastrillaje y búsqueda porque no hay nuevos contactos en la zona delimitada.

“En la Armada están obsesionados con que el submarino se hundió ahí. Pero si vos buscás una cosa donde no está no lo vas a encontrar. El otro día detectaron tambores de 200 litros, ¿cómo no vas detectar a un submarino?”, se quejó. Y agregó que “la única esperanza” que les queda es el barrido del buque oceanográfico ruso Yantar. Según dijo, los investigadores rusos tendrían otra “teoría” sobre el lugar por donde se debería buscar.

Pese a los crecientes desencuentros entre las autoridades y los familiares, la Armada recordó que se creó el Centro de Atención Permanente a los familiares de los 44 tripulantes del submarino, con sede única en la Base Naval Mar del Plata. Es un espacio en el que reciben asesoramiento legal y administrativo sobre temas como haberes y obra social. El Instituto de Ayuda Financiera y la Sociedad Militar Seguro de Vida también inauguró mesas de consulta para aclarar dudas sobre créditos vigentes y en desarrollo.

El ARA San Juan zarpó el lunes 13 de noviembre rumbo a Mar del Plata, en custodia de la pesca ilegal sobre el Mar Argentino. El miércoles 15 informó que había sufrido una avería en sus baterías y habían combatido un "principio de incendio". Tres horas después perdió todo tipo de comunicación.