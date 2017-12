Nueva Zelanda recibió el 2018 antes que nadie: así celebraron la llegada del año nuevo

Los habitantes de las islas de Kiribati y Samoa fueron los primeros del planeta en entrar en el año nuevo. Recibieron 2018 con fiestas, fuegos artificiales y otras celebraciones propias de esas latitudes en el Pacífico Sur, a las 7 (hora argentina) del 31 de diciembre para el resto del mundo.

Después le siguió el archipiélago neozelandés de Chatham, situado a unos 680 kilómetros al sureste de las islas principales de Nueva Zelanda.

A las 8 lo hizo el resto de habitantes de Nueva Zelanda, Fiyi y Tonga.