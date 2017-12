Canal 26 despide el año en Mar del Plata: fiesta y "coreo" a orilla del mar

Termina el año 2017 y llega 2018 y Canal 26 ya está en las playas de Mar del Plata para celebrar con la gente.

Your browser does not support the video element.

El clima festivo se vive a pleno a orillas del mar en "La Felíz". Así las cosas, las cámaras de Canal 26 fueron en busca de quienes ya se disponen a vivir un fin de año espectacular y que, con la mejor onda, se "engancharon" para jugar y pasar un buen momento con una improvisada "coreo" a orilla del mar.

Your browser does not support the video element.

El verano y las fiestas de fin de año, como sólo se viven en Canal 26.