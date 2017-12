Susto por voraz Incendio en fábrica de municiones en La Plata

Se vivieron momentos de máxima tensión en la localidad bonaerense de Abasto, en el partido de La Plata, donde se incendió la fábrica de municiones "Fullmetal", aparentemente "en el galpón donde se guarda la pólvora".

La magnitud del incendio obligó a un espectacular y arriesgado trabajo de parte de los bomberos locales.

Los primeros en llegar al lugar, ubicado en el kilómetro 48 de la ruta 2, fueron los bomberos voluntarios de El Peligro, quienes se toparon con la tremenda dificultad de enormes explosiones y fuego totalmente descontrolado.

Por eso mismo pidieron apoyo a dotaciones de bomberos voluntarios de El Pato, de la Policía de la Provincia, de los cuarteles de Abasto, Olmos, Villa Elisa, La Plata, y San Carlos, Berazategui, Monte, entre otros cuerpos.

La escena era tal que debieron acudir peritos en explosivos y en incendios, además de policías del comando de patrullas, distrito Oeste, agentes de defensa civil La Plata, y varias ambulancias del Same.

Finalmente, y tras arduas horas de trabajo, se logró contener las llamas. Ho hubo que lamentar víctimas ni heridos. Sólo hubo graves daños materiales.

(Foto y video: El Día - La Plata)