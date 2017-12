Video: Accidente en show de fuegos artificiales dejó heridos en Australia

En Australia ya es 2018 y las celebraciones por el nuevo año no se hicieron esperar. Sin embargo, la irresponsabilidad en el uso de pirotécnicos hizo que la alegría se convierta en pánico. Dos personas resultaron heridas.

Un grupo de personas se encontraba reunido en la playa australiana de Terrigal para disfrutar de un show de fuegos artificiales que tenía planeado durar alrededor de 15 minutos; sin embargo, un desperfecto hizo que se detonara en pocos segundos y cause un accidente.

Los videos del show publicados en Twitter, mostraron el desconcierto de los asistentes que al notar el descontrol de los fuegos artificiales, entraron en pánico y huyeron del lugar junto a sus familiares.

Glad the two men are ok #Terrigal fireworks, was great up until. pic.twitter.com/fa8EXDE9iP