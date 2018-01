Al menos 195 heridos por pirotecnia en los festejos de Año Nuevo

Al menos 195 personas resultaron heridas en esta Capital por el mal uso de pirotecnia durante la celebración de Año Nuevo, según los registros de guardia del Hospital de Quemados y el Hospital Santa Lucía.

Analía Aloisio, jefa de día de guardia en el hospital, precisó que ninguna de las personas que ingresaron para su atención presentaron heridas de gravedad, por lo que tras las curaciones correspondientes fueron dadas de alta.

En el 2015 hubo 162 casos de personas que sufrieron heridas de diversa consideración por el mal uso de pirotenia; en el 2016, las víctimas fueron 190; y ahora, según precisó la médica, se registraron 176, de los cuales doce son menores.

Your browser does not support the video element.

De los doce chicos que fueron atendidos en las 24 horas de guardia de Aloisio, once ingresaron al Hospital después de las 00:00 dado que la manipulación de la pirotecnia fue en el recibimiento del nuevo año.

Los menores, de entre 4 y 14 años, sufrieron heridas leves principalmente en las manos y la cara, precisó Aloisio en una conferencia de prensa realizada en la puerta de ingreso al hospital ubicado en Avenida Pedro Goyena 369, en el barrio porteño de Caballito.

Aloisio explicó no obstante que el número de personas atendidas por guardia aumentará durante la jornada dado que los pacientes iban a comenzar a llegar después de las 10:00 dado que no todos tienen movilidad propia y la circulación de los medios de transporte público se encontraba reducida por el feriado.

"Después de las 10:00, habitualmente, se llena el hospital. Vienen de Capital y provincia de Buenos Aires. Nos han llamado durante la noche y madrugada para preguntarnos qué hacer ante las quemaduras", dijo la médica.

Hospital Santa Lucía: seis personas podrían perder la visión en un ojo.

Diego Desio, jefe de guardia del Hospital de Oftalmología Santa Lucía, precisó que allí se registró el ingreso de 19 personas con heridas en los ojos, de las cuales seis presentaron gravedad y deberán ser intervenidas quirúrgicamente.

Esos seis heridos, de los cuales cinco fueron por el mal uso de pirotecnia y uno por un "corchazo", podrían llegar a perder la visión.

"Once de los diecinueve son menores de 15 años", indicó Desio en una conferencia de prensa.