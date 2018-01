Niño atropellado por motochorros: "Las cámaras tomaron todo, que haya Justicia"

El niño de 5 años que fue atropellado por motochorros en la tarde del domingo mientras se dirigía al kiosko, lucha por su vida en el Hospital Pediátrico de La Plata.



El menor fue atropellado por una moto en la que huían dos delincuentes tras un robo en la localidad bonaerense de Loma Hermosa.



En declaraciones a Canal26, Lidia, una vecina del barrio reveló que el estado del niño es crítico y que sus padres se encuentran con él en el hospital mientras sus dos hermanitos son cuidados por sus abuelos.



"Los padres vieron lo que sucedió y como escapaban los ladrones", detalló Lidia, al tiempo que aseguró que varias cámaras de seguridad del barrio tomaron imágenes del hecho.

"Los chicos son buenos y como hace calor, Brian fue a comprar un juguito. Lo llevaron por delante y siguieron, no pararon", contó indignada.



"Salí de mi casa al escuchar el golpe y todo había pasado, es lamentable. Yo quiero que haya Justicia, con las criaturas no", imploró.



Finalmente, la mujer volvió a reiterar que si bien mucha gente no habla por miedo, en las cámaras quedó todo registrado y que esperan poder encontrar con ese material a los culpables.