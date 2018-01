Flor Marcasoli: "No me interesa si Federico Bal viene o no a ver la obra"

En una entrevista exclusiva con Santiago Zeyen, Mauro Calvagna y Karina Vittorino para "Resumen de Verano", Flor Marcasoli habló de su presente laboral, su relación con Federico Bal y hasta de Carmen Baribieri: "Carmen no me puede nombrar, por eso habla bien de Mónica Farro", disparó.



La modelo y protagonista de “Cocodrilo, circo y varieté” criticó a Barbieri por haber nombrado a Farro como la vedette del verano y aseguró que la verdadera figura de la temporada es ella. "Ella me dio vuelta la cara, hasta me bloqueó de las redes sociales", aseguró.



En el marco de la charla, Marcasoli se refirió también a su relación con Federico Bal, luego de protagonizar el verano pasado un verdadero escándalo que terminó con una crisis entre el hijo de Carmen y su novia Laura Fernández.



"Después de los que paso con Fede, nunca más. Yo nunca hablé de nada y nunca fui la tercera en discordia", afirmó al tiemo que declaró "para mí es un tema terminado, es mi ex pareja".



Finalmente, habló de la posibilidad de que el hijo de Carmen vaya a ver su obra ya que Santiago Bal también participa del elenco y aseguró: "No me interesa si Federico Bal viene o no, yo ya estoy en otra historia y enfocada en mi presente laboral".

